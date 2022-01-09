大陸2019年所發射的「玉兔二號」太空探測號，去年12月在月球背面發現神秘屋狀物體，引起網友一番熱議，有網友突發奇想驚呼，「不會是嫦娥住的廣寒宮吧？」。如今謎底揭曉，大陸日前公布玉兔二號最新畫面，這疑似廣寒宮的屋狀物體是一塊石塊，只是體積較大，外型較方正，遠看才會特別醒目。

去年12月上旬，北京航天城微信「我們的太空」公布玉兔二號探險的畫面，玉兔二號於月球背面發現一座「神秘屋狀物體」，但由於距離太遠無法看清楚，只能等玉兔二號花一段時間靠近，才能得知全貌。

大陸玉兔二號揭開「廣寒宮」神秘面紗，是顆石頭。（圖／翻攝微博）

多維新聞援引北京航天城微信「我們的太空」，分享1月7日玉兔二號最新動態。玉兔二號行駛里程突破1000公尺大關，距離此前發現的神秘屋狀物體更近，揭開了這座「廣寒宮」的神秘面紗，是一顆石塊，只是對比周遭石塊大上許多，外型較為方正，遠看之下和房子有著幾分相似。

雖然神秘小屋真實面貌曝光，只是個石塊，但這石塊的形狀也十分逗趣。報導稱，近看發現石塊長的有點想隻兔子，且前面散落的石塊也像是胡蘿蔔，整個畫面就如同一隻準備進食的兔子，十分趣味。

玉兔二號為中國空間技術研究院設計製造的一輛月球車，搭載嫦娥四號月球探測器，於2018年12月發射，2019年1月軟著陸月球背面。