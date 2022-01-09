「買地送屋」看似划算，但其中有許多「眉角」要注意，一但踩雷恐將面臨罰金，甚至是拆除的下場。有網友看到「買地送屋」的物件，納悶是意味著房子很破爛嗎？有過來人看了分享友人慘痛案例，砸了580萬買房，不僅被檢舉拆除，還花大筆錢打官司，沉痛呼籲「這種房子最好別碰」。

1名女網友在臉書專頁「買房知識家（A你的Q）」發文，最近看到物件打廣告「買地送屋」掛售，但私訊屋主都沒回應，好奇這種「買地送屋」的廣告，是代表房子都很破嗎？

貼文曝光，底下網友熱烈討論，「別這樣嘛，人家至少算有誠意」、「屋齡50年起跳，而且大多長時間無人居住，所以也缺乏維護」、「表示地很便宜」、「不破，光整修也是不小一筆吧」、「差不多，意思是成交價或開價只有土地價值」、「房子沒價值才用送的，意思就是賣土地價值」、「表示地價跟開價差不多」。

不少網友警告，有許多買地送屋是違建，要原PO多加小心，「違建居多，到時候被舉報拆屋時，賣方會說房子是附贈的跟他沒關係」、「買地送屋就是有問題的物件，有很多你想不到的問題」、「違建啦，沒有地上權」、「有可能地上物是違建的」、「我看很多買地送屋是有問題的，產權只有土地，房子沒稅藉，沒建照，意思是這房子當年是自行建的，沒有申請，房子沒有登記」。

另外，有過來人藉友人弟弟的慘痛經驗，警惕原PO謹慎行事，指朋友弟弟去年4月在基隆買2層透天，一樣是賣土地送房子，豈料花大筆錢裝潢完成入住後，就被檢舉拆除，因為房子沒產權，只有土地權，房子沒稅籍，花580萬買，現在打官司告前屋主、仲介，「這種最好別碰」。