一名人妻在網路上吐露，老公賺得不多，經常錢用完就向她討，但即便如此，老公仍決定過年要包給父母各6000元，甚至她勸老公別這麼做，反被罵是在阻止盡孝，讓她崩潰發問，「有什麼方法能讓他不再打腫臉充胖子？」對此網友議論紛紛。

這名人妻在臉書粉專《靠北老公2.0》匿名投稿，透露因為年節將至，最近在與老公討論過年要包給父母、公婆多少紅包，而她與老公都有在工作，但老公賺得比較少，每次超支向她伸手借錢都不還，也有多張罰單欠繳。

人妻訴說，她雖然薪資比較高，但薪水一半全付給家用，她也過得很吃緊，但老公仍堅持要在過年時，借錢包給自己的父母各6000元紅包，她勸阻卻挨轟是「阻止盡孝」，讓她超級無奈，崩潰地說，「壓力真的很大…有什麼好方法可以讓他不要打腫臉充胖子？」

文章發布在網路上後，不少網友在留言區回應，「對沒出息的老公善良，是對自己殘忍。要勇敢說『不』」、「那你就真的把他的臉打到腫，讓他知道現實有多痛」、「拿別人的錢盡孝，還真是搞笑」、「你也可以跟他說你沒錢了」。

也有網友建議人妻可以把帳戶分成2個，其中一個永遠只存放2000元，另一個則是用來存真正的存款，身上最多不放超過現金2000元，只要老公詢問，就拿出2000元的帳戶給對方看，這樣才能真的存到錢，也讓老公學著為自己負責。