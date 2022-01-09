不少男女結婚後感情就變淡，最終走向離婚之路。一名女網友表示，自己跟丈夫結婚18年，婚後當全職家庭主婦，還天天照顧中風的公公，沒想到丈夫當上經理後，竟然秒提分手，讓她心都碎了，大嘆自己配不上人家。

女網友在《匿名公社》表示，吃完晚飯，正在幫公公換尿布的時候，丈夫突然開口要提離婚，讓她心都碎了。原PO說，與丈夫交往18年，看著對方從一名小業務到如今當上分部經理，而自己仍舊是那個高職畢業的女性。

原PO表示，自己任勞任怨，毫無怨言持家，只為了讓丈夫在外打拚沒有後顧之憂，現在才發現都是自己一廂情願，丈夫早已把她當傭人看待。

原PO感嘆，回想起丈夫近年來行為，大概已經認定自己配不上他，索性直接答應，收拾好行李去跟躺在床上的公公告別時，對方忍不住握住她的手，掉下眼淚，但既然已經分手，只能寫下注意事項，放在床頭櫃，提醒日後到來的幫傭。

原PO說，搭上車準備回台南，心情意外平靜，好像一切都如此順其自然，慶幸的是，血親的愛是永遠不會變的。

不少網友看到後也為原PO抱不平，紛紛留言：「家真的是最好的避風港」、「妳過得幸福就是對前夫最大的復仇」、「妳值得更好的」、「真的是過河拆橋，看得好生氣又難過」、「原來換個位置就換個腦袋都是真的」。