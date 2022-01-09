「姐憑實力單身」，台灣已屆適婚年齡的女性，為什麼越來越多人選擇不婚？網友好奇發問，稱自己的表姊、堂妹都約40歲了，卻單身至今，且兩人身邊的單身朋友不在少數，讓他好奇「以前女人20多歲就嫁了，為何現在全改了」，引起熱議。

根據行政院主計總處統計，截至2020年底，全台25歲至44歲的未婚率高達43.2%，幾乎每兩個人就有一人沒結婚，創下歷史新高。到底是什麼樣的社會現象造成這樣的統計結果，原PO發問後，引來不少網友討論。

一部分網友認為，現代女性經濟能力不輸男性，對於婚姻的自主意識也更強，生活藍圖中沒有一定要結婚這個選項，「寧缺勿濫，幹嘛綁住自己」、「如果沒自己的房子，搬進先生家，整天面對公婆嗎」、「月薪10萬的人妻或人母，不見得過得比月薪5萬的單身族好」。

另一派網友走單身主義路線，「簡單說，單身遠比婚姻生活好」、「談戀愛就好，不適合再換，結了婚可不能一天到晚換老公」、「不只女生，很多男生也不想娶妻啊，單身的日子更自在」。

還有人強調，想嫁或想生小孩的女性，看到現在「什麼都要錢」的環境，實在很難鼓起勇氣踏出那一步，「房價高、薪水低、工時長，台灣不適合生兒育女」、「拚命工作後，回家只想耍廢，沒力氣照顧家庭」、「許多人連好好過日子都難了，談結婚根本奢侈」。