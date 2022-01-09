李棟旭熱吻韓知㒚。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》劇情進入查案白熱化，最新1集中，李棟旭飾演的警正「柳秀悅」和魏嘏隽飾演的體內瘋狂人格「K」，再展爆笑又有愛的Bromance，魏嘏隽親密的稱李棟旭為「小悅悅」，他們一起辦案時意外被關入卡車上狹小空間，2人被迫緊緊相依，魏嘏隽還熱到脫去外衣，李棟旭更忍不住尿意，拿空寶特瓶小解，魏嘏隽則一直從旁偷看「尿尿秀」，還調侃說：「你長大了呢！」

魏嘏隽也不斷向韓知㒚飾演的李棟旭前女友李熙謙表達愛意，天天手寫情書，熱烈追求成功助攻讓2人破鏡重圓。李棟旭有次在將毒品案犯人繩之以法後，送韓知㒚回家，到家門口前，韓知㒚依依不捨開口問：「你要不要進去坐一下？」進房後，過往相處浮上心頭，李棟旭終於按捺不住，一把抓住韓知㒚的手拉過來霸氣深情一吻，韓知㒚也意猶未盡，爬到李棟旭身上回應熱吻，火辣鏡頭讓觀眾看得跟著心癢癢。另外，李棟旭的兒時創傷即將揭開，他在接受心理諮商時，回憶起以前他的名字是「印在熙」，經常被爸爸毆打，但在爸爸過世後的6個月期間卻失去記憶，那段記憶可能也與K的出現有所關聯。

而4位演員李棟旭、魏嘏隽、韓知㒚與車學渷日前接受專訪，玩起外語單詞猜意思遊戲，在猜到「Bromance」中文時，李棟旭發揮語言直覺，精闢解析選項中「親情」和「愛情」的中文意思，令眾人讚嘆連連；韓知㒚則答對最多題，被封為「外語王」，獲得單獨拍縮圖照的福利，但要當眾擺出拍照姿勢讓她直呼很有負擔，李棟旭在旁貼心安慰：「妳什麼姿勢都不擺也很美麗，所以不要有負擔。」展現他暖男的一面。

當被問到「我愛你」的印尼語，車學渷身為經常去海外巡演的偶像團體「VIXX」一員，胸有成竹的說「這個我知道」，但他立刻答錯出糗，旁人也跟著驚慌，幸好第二次就答對，趕緊邊說「我愛你」邊比手指愛心送給印尼粉絲。另外，車學渷也一直想用出題者的表情分析哪一個是正確答案，但卻不停答錯，答題策略徹底失敗，讓眾人都笑翻。《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》每週五、六晚間9點50分在愛奇藝國際站上線。