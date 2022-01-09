總統蔡英文論文門爭議，持續引發關注，她在2020年為民進黨籍立委候選人助選時，談到論文門的影片再被挖出，台北市議員徐巧芯對此表示，站她旁邊的高嘉瑜、謝佩芬的表情，看起來「很尷尬」。

徐巧芯8日在政論節目《新聞大白話》中表示，大家有沒有發現在那個影片中，蔡英文在受訪回答自己的問題時，如果是問她政策什麼的，也許她不是每一個都知道，要想一下還情有可原。但博士論文、博士學位應該是人一生中非常高的殊榮，她回答時卻好像時間凍結了，看到站她旁邊的高嘉瑜、謝佩芬的表情，掛著尷尬而不失禮貌的微笑，感覺時間都靜止了，很尷尬，但是千萬不能把表情洩露出來，萬一翻個白眼，可能就會上新聞、開除黨籍都不一定。徐巧芯說，她很難想像，蔡英文講自己的事情，怎麼講得吞吞吐吐，真的啟人疑竇。

徐巧芯認為，現在論文門變成「信者恆信、不信者恆不信」，要解決這個問題，唯有在司法系統裡調查證據，媒體人彭文正說要調查證據，她很認同。論文門這件事就是一翻兩瞪眼，但問題是拖了這麼久，疑點還是這麼多，愈來愈懸疑，看不到論文，大家就會愈想看，所以希望法院的審理，可以快速地公開總統論文給大家看看。

徐巧芯還質疑說，最奇怪的是，倫敦大學總圖書館、IALS圖書館、LSE圖書館，同時遺失一本論文，難道是進入蟲洞、還是時空陷阱？能夠讓它們同時都不見了，這就會讓大家懷疑，論文是否從頭到尾都不存在，當然就沒有所謂的遺失。