周杰倫（周董）日前在IG發出出Phantabear NFT在以太鏈上Opensea交易平台的熱門交易榜單紀錄，他開心說：「哥做什麼都要第一，就算挺兄弟也是。」周董與老婆昆凌都在IG大頭照換成Phantabear，加上近來陳冠希、五月天主唱阿信與修杰楷、小馬、小刀等藝人都陸續在自己的社交媒體上秀出自己擁有的Phantabear NFT，掀起熱議。

Phantabear NFT甫發行後，馬上價值水漲船高，在二級市場的交易量，已逼近去年傻瓜龐克（Daft Punk）爆紅的CryptoPunks NFT二級市場交易紀錄，成為全球目前排名第三高的NFT交易紀錄，僅只6天就創下這樣的輝煌成績，連許多國際媒體，如CNN都爭相報導! 讓Phantabear NFT旋風成為一種國際現象及存在。

以交易紀錄來看，Phantabear NFT的交易量更已超過了小賈斯汀（Justin Bieber）、史努比狗狗（Snoop Dogg）等藝人的NFT產值，間接地讓周董成為全球藝人相關NFT的冠軍，這也將Jay Chou這個名字佔滿國際版面，引起關注。