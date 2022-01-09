龍千玉在8日攜手裘海正、謝金晶、陳思安等5位女歌手，於高雄漢神巨蛋圓形廣場齊聚力挺公益演唱會。龍千玉感性表示小孩如同玫瑰般需要被愛心呵護，「女性的母愛光輝，看到受虐兒新聞，會更加不捨的卯足全力保護小孩。」裘海正呼籲親子關係是一直在關注，「預防更甚於防範。」

裘海正許久沒公開演出，昨一連飆唱〈其實你不懂我的心〉、〈愛我的人和我愛的人〉等經典，她大方分享近況，笑說與老公結婚多年，從未跟老公住在一起超過3個月以上，近年因為疫情爆發，讓他們夫妻聚在一起時間變多了，目前大多時間都住鄉下，兩人喜歡品嚐美食、一起在自家農場運動，她的兒子今年將大學畢業，兒子喜歡饒舌音樂創作。

裘海正也提到先前開始直播暢談婚姻家庭與親子關係，引發迴響，她一口氣還錄製10集，十分用心，「跟粉絲們聊得很開心，還有計劃想寫與兒子間的親子對話書。」此外，「台灣愛與希望國際關懷協會」公益演唱會在9日持續愛心開唱，金曲台語歌王翁立友、87樂團的艾成、王瞳以及向蕙玲、謝金晶與孟慶而等歌手將接棒傳遞愛心演出，敬請期待。