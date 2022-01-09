嘉義縣布袋鎮蕭厝庄號稱戶戶身家上億，最著名的代表人物便是南良集團總裁蕭登波，不過CTWANT記者追查，除了百億身價的蕭登波，還有一位身價不斐，他是財務投資高手蕭崇河，擔任多家上市櫃公司董事。

一位不具名人士表示，「南良集團是全球最大的紡織與鞋材整合商，全球有50多家工廠，很大，他們是NIKE的供應商，集團經營很好，各式紡織品都有做。」另一位鞋業人士則形容，「蕭登波是很客氣的老先生，但相當低調，有次在製鞋業的餐會中，他一個人坐在位子上，沒有人認識他，但他其實事業非常大。」

蕭登波22歲外出創業，以紡織起家，1972年於台南創立南良集團，從早期員工30名，資本額100萬元，逐步發展成全球員工超過1.2萬人，含運動休閒、戶外活動及安全防護用品等7大材料、6大事業體，旗下多達50家關係企業、年營業額超過新台幣300億元的全球化國際企業集團，2018年世足賽也為義大利、捷克、奧地利等多國製作球衣，又有台灣鞋材大王的美名。

蕭登波於台南創立南良集團，因此也與台南政商關係友好，目前總部位在台南永康仁愛廠，同時也是南良事業體織造事業本部和健康事業本部。（圖／報系資料庫、翻攝自H&H網站）

臥虎藏龍的蕭家子孫中，有一位鮮為人知的「蕭崇河」。CTWANT記者調查，蕭崇河為上海永威投資有限公司總經理、台灣良欣財務董事長，曾任新加坡匯亞資金管理副總裁、晶圓代工廠茂矽電子副總經理，目前更是大聯大、精誠、辛耘企業、揚智科技等多家上市櫃公司擔任董事，事業版圖遍及兩岸。

而蕭崇河在台灣的公司良欣財務顧問，公司登記在台北市內湖區精誠集團總部的11樓。

據百度介紹，永威投資管理近10億美元的資金，投資重點為半導體、資訊技術、無線電、軟體、製造業等產業，從初創到控股權收購階段皆有，投資規模約700~3000萬美元間，蕭崇河為資深合夥人，畢業於政治大學商學院，1995年加入永威投資，他在大中華區和美國擁有廣闊的投資網路，尤其是在半導體領域，技術投資經驗豐富。

「蕭登波在家族裡有情有義，很念舊，對村莊長輩都很尊重，蕭崇河也是，回來都很有禮貌，不會因為有錢就高高在上。」蕭家庄居民表示。

其餘蕭家庄人才還有擔任運動裝備及精品包袋製造商威宏控股（威宏-KY）董事的蕭榮居；在地水產大亨、布袋鎮鴻業海洋食品負責人蕭博忠，曾多次獲得嚴選黃金烏魚子競賽冠軍；曾擔任台南市議員、台南市法制處長、秘書處長，現任資策會副秘書長蕭博仁；以及現任嘉義縣新聞處長蕭英成，都是老家來自蕭厝庄的蕭家後代。

前副總統蕭萬長雖非蕭厝庄人，但也曾至蕭府大帝殿祭祖。圖為2008年蕭萬長與蕭氏宗親合影。（圖／翻攝蕭府大帝殿牆上照片）

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