金州勇士隊暌違兩年的完整陣容要回歸了，克雷湯普生（Klay Thompson）9日在網路向球迷宣布：「勇迷們，I’m back。」湯普生確定將於10日上午對戰騎士隊的主場比賽出陣，他先前表示：「我想在我們的球迷面前比賽，這是他們應得的。兩年來的第一次，他們應當在主場看到我。」

勇士主場球迷最近一次見到湯普生打球是在2019年6月的總冠軍賽第6戰，那也是湯普生NBA生涯遭到重大衝擊的一場比賽，他在第3節弄傷了左膝十字韌帶。當時湯普生被隊友攙扶離開後又回來罰完兩球，才再度退場去醫院檢查，隊友柯瑞（Stephen Curry）沮喪得拿球往地上砸。

湯普生開刀之後錯過了整個2019-20球季，加上柯瑞也受傷，勇士該季從連續5季爭冠的王朝球隊跌落到15勝50敗。湯普生預備在2020-21球季回歸前一刻，不幸在11月的練習賽弄傷右腳阿基里斯腱，再度錯過整個球季。

缺陣這段期間發生很多事，全球疫情大流行，以及布萊恩（Kobe Bryant）墜機去世，湯普生只能專心復健並試圖保持樂觀，後來他坦承這是生涯最糟的一年。

如今勇士靠著新秀充實陣容，本季以29勝9敗重返西區列強，迎接湯普生之後有希望再挑戰總冠軍。湯普生表示他從不擔心自己的投籃，主要是在離開球場這麼久之後如何找回比賽的節奏。