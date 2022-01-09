連日來手機桌布刮起日本藝人美輪明宏炫風，因日網友分享新年換上美輪明宏當桌布可以帶來好運，立即讓想求好運的人們馬上行動，甚至有公司行號印出大張美輪明宏海報，準備作為春節應景吉祥掛飾，也讓辦公室中多了不少開心互動。

受尊崇的藝術家、表演家、與思想家

日本人都敬稱美輪明宏為「美輪桑」，美輪明宏一頭金黃色頭髮、打扮超豔麗的他其實就是日本創作歌手兼演員，這個消息就引發熱搜，連台灣的朋友們也都跟著湊幸福熱鬧。

美輪明宏其實在行動電話開始普及時，就已被當作桌面藝人，他是一名日本藝術家與思想家，同時是一位傑出的表演家。 2012年起，以演唱聲樂與香頌聞名的他連續4年登上《NHK紅白歌合戰》，並登上「最令人印象深刻排行榜」。

日本觀眾幾乎不去談論美輪明宏的私事、性別種種，因為美輪明宏的各種表演與藝術行動，帶來的意義已經比討論那些單薄話題有意義得許多，讓無數民眾吸收了新思考，猶如「全民導師」。

以藝術表演呈現「愛」

他在思想界、藝術界、演藝圈雖受尊崇，卻毫不擺架子、有時甚至在綜藝節目搞笑演出，過去也曾與偶像藝人演出「巧克力參選人」、或是以「愛的傳道家」與年輕女性藝人談論「愛究竟是什麼」，美輪具有歌啓發性的發言，是很多女性的最愛，讓他也頻頻登上女性雜誌。

美輪明宏去年底新書封面，以漫畫筆調呈現。（講談社提供）

美輪明宏（右）與偶像歌手合拍廣告。（明治提供）

美輪明宏登《婦人公論》封面華麗轉身。（株式會社中央公論新社提供）

美輪明宏與凱莉怪妞談「什麼是愛」。（株式會社 TBS Radio提供）

美輪明宏。（株式會社阪急阪神Hotels提供 御堂義乗攝）