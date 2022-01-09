新北市新店區某間汽車旅館8日發生旅客暴斃命案，警方勘驗現場。（民眾提供）

戶籍台東的一對夫婦北上打工，本月6日入住新北市新店區某汽車旅館，8日下午31歲余男發現29歲江姓妻子叫不醒，驚覺已無生命跡象，報警送醫急救無效。警消發現江女已屍僵還浮現屍斑，詢問余男為何這麼晚才報案，余男表示妻子喝了酒睡著，8日上午叫她起床叫不醒，以為是賴床，沒有多想。

據了解，余姓夫婦從台東北上打工，本月6日入住汽車旅館，預計9日退房。余男向警方表示，太太喜歡喝酒，由於體重過重，有高血壓症狀，近1個月來太太疑似懷孕，但他們尚未去醫院檢查確認，房裡的5瓶紅標米酒空瓶是太太這兩天喝的。

警消表示，死者已脫肛，下體沒任何遮蔽衣物，早已屍僵且浮現屍斑，問余男為何這麼晚才報案？余男表示「我不知道」、「不記得為何沒有先報案了」，表示妻子說身體不舒服，要求喝酒，喝完就睡著，以為她賴床。

今天將江女送醫的救護人員到場時脫口而出「怎麼又是她」，員警詢問他是否認識江女，救護人員才說，上個月江女酒醉路倒也是他出勤，所以他一眼認出江女。由於現場無打鬥跡象，江女身上亦無外傷，警方初步排除他殺可能，確實死因仍待檢察官相驗釐清。

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