澳網女單衛冕者大坂直美8日宣布放棄墨爾本的WTA賽事，她臨時缺陣4強戰，並在推特寫道：「很難過今天因傷退出比賽，我的身體在休息一陣子之後於接連的高強度賽事中受到衝擊。謝謝大家的愛護，我會好好休息，很快就會再相見！」澳網將於1月17日開打，她只剩幾天可以養傷。

《美聯社》報導大坂直美是腹部受傷，她去年也是在澳網前的熱身賽4強戰因傷退出，結果她短暫休養之後仍奪下2021年澳網女單冠軍。那也是大坂直美最近一次的大滿貫冠軍，她在澳網之後因為心理健康問題拒絕參加記者會，引起媒體和賽事主辦方的不滿，遭到法網罰款1.5萬美元。

大坂直美後來退出法網與溫網，在東京奧運獲得點燃聖火的榮譽，但在16強戰就敗給捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。接著在9月的美網，大坂直美輸給18歲女將費南德茲（Leylah Fernandez），衛冕失敗且在記者會表示「贏球已經無法令我開心，輸球仍讓我難過。」含淚宣布將再度休息一段時間。

休兵的這段期間，大坂直美世界排名跌出前10（目前第13），澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）很長時間沒有遇到對手，加上2020年疫情爆發之後的排名凍結，巴蒂從2019年9月拉下大坂直美之後，至今都是WTA世界第1，成為史上第5位連續統治超過100周的球后。