強烈冷氣團要來了！氣象專家吳德榮指出，周二強烈冷氣團南下，北台灣氣溫驟降，越晚越冷，周三清晨氣溫降至最低，北市12度上下，中部以北9度，周三白天到周六清晨因強輻射冷卻，早晚氣溫會降得很低，新竹以南至嘉義低溫8至10度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，周二（11日）強冷空氣南下，強度為強烈冷氣團等級，北台灣氣溫驟降、越晚越濕冷，其他地區氣溫也逐漸下降；降雨部分，北部、東部有局部雨，中南部雲量略增。周三（12日）清晨氣溫降至最低，台北市約降至12度上下，中部以北最低氣溫約9度。

吳德榮表示，周三白天起至周六（12至15日）清晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西半部晴、東半部偶有零星降雨；白天在陽光下不覺得冷，但夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義，清晨仍有8至10度低氣，日夜溫差很大，注意保暖及防寒。周六（15日）白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。

降雪部分，氣象局表示，未來一周高山低溫都在零度以下，周二（11日）清晨之前3000公尺以上高山若低溫能與水氣相配合，將有降雪的機會。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天受東北季風影響，北台灣涼冷，約14至20度，中南部早晚冷，約12度，北海岸、東半部偶雨。明（10日）清晨冷，白天起東北季風減弱，氣溫微升；降雨方面，氣象局表示，明天至周二（10至11日）清晨，由於華南雲雨區東移，水氣增加，北部、東半部局部短暫雨，中南部零星短暫雨。