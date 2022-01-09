67歲資深港星李國麟，在《天龍八部》飾演反派角色「鳩摩智」爆紅，去年4月赴陸發展，並搭上直播帶貨熱潮，未料8小時內業績慘澹，被譏諷為「最慘帶貨明星」，對此，他把問題推到廠商身上，直言是「廠商售後服務不理想」。

李國麟轉戰直播帶貨並不順利，即便有千人在上觀看，但花8小時推銷仍不見訂單，即便喊話：「我和老總打過電話了，我和廠家各補貼200元，大家下單吧」，卻不見任何成效，業績持續掛蛋，被譏為「最慘帶貨明星」，近來他接受香港電台《舊日的足跡》訪問，強調自己只有4次經驗，最多高達38萬港幣營業額，但礙於體力無法負荷長時間播出，每次直播都不到2小時，直接反駁「8小時直播賣不掉東西」的事實。

李國麟被列為「劣質帶貨藝人」後，銷售額僅剩7萬港幣，流量也只剩17萬，他表示全是廠商售後服務不理想導致，原本講好要送粉絲禮物都沒有出貨，導致38萬港幣訂單被退掉31萬，對廠商感到失望的他，揚言未來將不會再與對方合作，更表示將重返戲劇圈發展，畢竟當初做直播帶貨只是想體驗陌生的領域。

64歲金鐘視帝張晨光之前直播賣東西，也躲不過遭大陸酸民嘲諷，不僅怒嗆他「不好好拍戲為什麼要賣貨」，還直指他賣假酒，讓他一時情緒激動，數度哽咽落淚，甚至在直播中背對鏡頭偷哭，讓不少網友看了相當心酸。