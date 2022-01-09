巴西知名觀光景點福納斯湖（Furnas Lake）昨（8）日傍晚發生整片峭壁崩落、砸中數艘觀光小船的嚴重意外，水花吞噬多艘小船，意外至今造成6人死亡、20人失蹤，另有32人受傷。

美聯社報導，巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的知名景點福納斯湖周六傍晚發生整片峭壁崩塌、砸中數十觀光客的意外，網路上流傳的現場畫面顯示，當時有數艘觀光小船慢慢駛向一座陡峭的瀑布，突然間峭壁外圍的大片岩石剝離、崩落，直接砸中下方的觀光船，數艘觀光船瞬間遭揚起的水花吞噬，現場尖叫聲四起，其餘未被砸中的觀光船加速駛離現場。

URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy — O Tempo (@otempo) January 8, 2022

米納斯吉拉斯州官員表示，意外發生後，有關單位出動多艘直升機前往現場搜救，這起意外至今至少造成6人死亡、32人受傷，另外可能有多達20人失蹤，官員說，剝落的峭壁至少直接砸中2艘船。

福納斯湖又被稱為「米納斯海」（sea of Minas），是當地熱門景點。

官員推測，峭壁可能是受到連日大雨影響崩落，暴雨引發的洪患至少造成1.7萬居民流離失所。