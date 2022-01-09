桃機染疫事件持續擴大，截至目前為止已累計確診個案15人，一名男網友好奇，疫情持續擴大，歐美等國都選擇與病毒共存，那台灣未來是否也會在大家都有施打疫苗的前提下，將Omicron定義為感冒，並選擇與病毒共存，引起網友熱議。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，現在美國一天將近100萬人確診新冠肺炎，英法兩國單日也破10萬人確診，但在多數人都有打疫苗的情況下，其實染疫後發生重症的機率已經下降很多，好奇是不是該把Omicron定義為感冒？

該名男網友說，雖然不清楚未來是否會有新的病毒出現，但台灣堅持清零的舉動是否正確，讓他相當懷疑，也好奇未來台灣人會不會選擇與病毒共存，引起網友熱議。

不少網友留言表示，「爆了不共存也不行，只能打疫苗一直補」、「堅持清零就要做好鎖國一輩子、每天恐慌防疫的準備」、「口罩戴好就對了，不用去想那麼多」。

也有網友斷言，台灣人不可能與病毒共存，「客觀來看的確不行，醫療量能大概直接爆掉」、「不可能共存，共存就像是篩選人類的感覺，看誰倒楣」、「不可能吧，台灣人很怕死」、「歐美國家是沒得選只好共存，和台灣的情況不一樣」。

實際上，去年就有不少學術人員在討論是否要與病毒共存，對此，新北市長侯友宜曾表示，雖與病毒共存是國際大趨勢，但台灣還沒這個條件；中央流行疫情指揮官陳時中則認為，與病毒共存還是要有一定的科學證據，並由專家討論該如何做。