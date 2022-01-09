新冠疫苗專利權的利潤豐厚，引爆一場攸關數十億美元利益的法律戰爭，各方爭論發明成果究竟該歸屬於誰。除了輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等製藥大廠彼此鬥爭外，美國政府與學界也牽涉其中。

莫德納與美國國家衛生研究院（NIH）研發的新冠疫苗獲得廣泛應用，雙方如今陷入「哪一方研發關鍵成分並擁有其專利」的爭執。

莫德納與NIH在疫苗研究方面合作多年，在疫情爆發後，雙方隨即展開新冠疫苗研發與測試。但莫德納日前為疫苗基因序列申請專利時，拒絕將美國政府科學家列為共同發明者，僅承認他們在其他專利的貢獻。

在NIH表達抗議後，莫德納已撤回專利申請，並表示雙方將花更多時間討論解決方法。

但NIH與莫德納間的專利糾紛不只這一樁。莫德納並未取得NIH刺突蛋白版本的專利，此物質用來幫助疫苗產生更強免疫反應。哥倫比亞法學院副教授莫頓（Christopher Morten）表示，這代表莫德納疫苗已侵犯NIH專利，預估光這一項侵權便得賠償逾10億美元。

於此同時，輝瑞與合作夥伴BioNTech也與一家小型生技公司Allele發生法律糾紛。Allele於2020年10月提告，指控輝瑞與BioNTech疫苗測試使用的蛋白侵犯他們專利權，但遭到後兩者駁斥，此官司尚未做出判決。

分析師表示，新冠疫苗專利訴訟只會越來越多，輝瑞與莫德納最終恐怕免不了一戰。莫德納表示，在疫情流行期間，不會強制執行與新冠疫苗有關專利，但疫情結束便會要求同業尋求授權，這意味著：莫德納屆時可能向其他藥廠提告，包括輝瑞在內。

專利權對於醫藥業十分重要 ，因為取得專利可讓藥廠獨家銷售藥品多年，免於學名藥競爭。任何科學家只要證明自己在新冠疫苗發明發揮作用，輝瑞與莫德納便須與其分享疫苗銷售收入。