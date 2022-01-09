美股開年出師不利，三大指數在今年首周全面收黑，那斯達克指數更寫下去年2月來最大單周跌幅。展望本周，聯準會（Fed）主席鮑爾出席提名聽證會、通膨相關指標出爐及重量級銀行發布季報，料為投資人聚焦重點。

紐約梅隆財富管理公司投資長葛羅豪斯基（Leo Grohowski）指出，通膨和Fed仍是本周市場關注的主題，但企業財報也是觀盤重點，他預期去年第4季及全年財報會有好消息。

葛羅豪斯基表示，市場主要聚焦鮑爾續任Fed主席與理事布蘭納德（Lael Brainard）升任副主席的提名聽證會，分別於11日（周二）和13日（周四）舉行。

鮑爾本周出席參議院提名聽證會時，可能會附和12月會議紀錄的基調，包括加速縮債和升息，最快3月調升聯邦基金利率，升息後便著手縮減資產負債表。

投資人還將緊盯通膨指標，包括12日（周三）發布的消費者物價指數（CPI），以及周四出爐的生產者物價指數（PPI）。

此外美國企業去年Q4財報季也於本周登場，將由摩根大通、花旗集團、富國銀行等重量級銀行股打頭陣。

市場預期Fed升息在即，加上新變種病毒Omicron疫情恐在未來幾周達到高峰，推升債券殖利率。諸多利空環伺下，美股開年就吃癟，在2022年第一周就難堪收跌。

美股四大指數上周五盡墨，除上述不利因素，12月非農就業報告好壞參半，失業率雖跌破4％，但就業人口增幅遠不如預期，薪資增幅高於預期。

7日道瓊工業指數終場跌0.01％，報36231.66點。標普500指數跌0.41％，收在4677.03點。那斯達克指數收跌0.96％，以14935.9點作收。費城半導體指數收跌2.88％，報3796.3點。

三大指數上周周線全黑，道指、標指與那指分別跌0.3％、1.9％和4.5％。尤其那指繳出去年2月以來最糟單周表現。

Fed料加速升息，上周五將美國10年期公債殖利率推向2年高點，金融股受惠飆漲，標普銀行股指數周漲9.4％。