花旗集團（Citigroup）開華爾街先例，強制員工打疫苗，若不從就捲鋪蓋走人。根據花旗發給美國員工的備忘錄，除非獲得豁免，1月14日前未打疫苗者先放無薪假，本月底前再不接種就直接開除。

花旗去年10月就警告員工，打算實施這項新的疫苗規定，如今成為首家強制接種疫苗的華爾街機構。

據熟悉內情的消息人士透露，目前花旗9成以上員工符合疫苗規定，這個數字還在急速攀升，而強制員工打疫苗的時間表會因部門而異。

花旗宣布這項政策時提到，公司會從宗教或醫療角度評估是否給予豁免，也會參照各州或當地法律，視個案情況做調整。

拜登政府規定所有政府合約下的員工須完整接種，花旗曾說會乖乖遵守，因為政府是花旗重要的大客戶。 高盛、摩根士丹利、摩根大通等其他華爾街金融巨頭，頂多是要求未接種疫苗的員工居家辦公，還沒有一家做到解雇員工的地步。

花旗身先士卒，成為華爾街首家強迫員工接種疫苗的銀行，但其他領域早有谷歌、聯合航空等企業巨頭，推行「不接種，沒工作」（no-jab no-job）政策，只是嚴格程度不一。 正當金融業努力讓員工安全重返辦公室，使業務恢復常態之際，卻冒出新變種病毒Omicron攪局，以野火燎原般的速度迅速傳播，感染人數激增。

根據路透統計，美國6日Covid-19確診數新增66.2萬，創單日總數第4高紀錄，3天前曾觸及單日近100萬確診病例的新高紀錄。而美國染疫住院人數逼近12.3萬，很有機會突破前次紀錄13.2萬。

在美國打不打疫苗已成極具爭議性的議題，與全球其他國家一樣，總有民眾強力反對接種疫苗，不少共和黨人士對政府和企業強制接種疫苗的硬性規定提出批評。

拜登政府規定員工數100人以上的企業，應要求員工接種疫苗或每周進行篩檢，共和黨官員及企業團體狀告法院試圖阻擋。