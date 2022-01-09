藝人鍾欣怡過去曾在電信廣告中，以俏皮可愛的「威寶妹」走紅，後來逐漸轉型，改朝戲劇及主持活動發展，超親切的主持風格受到眾人愛戴。而2014年與製作人老公孫樂欣結婚後，共同育有一對子女，並經常透過社群媒體與粉絲們分享譽而生活；但8日與女兒一同整理書櫃時，意外被女兒翻出婚前所拍的「全裸雜誌照」，讓她為此尷尬的求助網友該如何回應。

鍾欣怡昨（8）日晚間於臉書粉絲團上PO文，表示「今晚整理書櫃時乖姐看到了這張照片，轉頭就問：『媽媽這是妳喔』，弟弟立刻飛奔進來說『我也要看我也要看』…」，讓她尷尬的不知道該怎麼回答，只好趕緊發文詢問網友「怎麼回答比較得體」。照片中，只見鍾欣怡的身上一絲不掛，僅用手臂及大腿巧妙遮住重點部位，眼神嫵媚的盯著鏡頭，而她還為了避免走光，特意用手遮住胸部。

網友看到後也紛紛留言「回答：是工作所需，所以要拍這麼漂亮的照片，順便觀察孩子們的反應」、「媽媽曾經瘋狂過一樣正到不要不要」、「回：爸爸當年幫我拍的」、「手可以拿開嗎？」、「媽媽好辣！但好難回答」、「這是媽媽在懷妳和弟弟之前所拍的照片。妳看看現在的媽媽和這張照片裡的媽媽身體有什麼不同嗎？可以再找出懷孕時的照片，給乖乖來做對比。讓孩子也能明白媽媽的偉大」意外引起熱烈討論。