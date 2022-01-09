尼克前鋒蘭道爾（Julius Randle）被聯盟開了25000美元的罰單（新臺幣69萬），因為他「兩度使用粗鄙語言」。第一次是在尼克1月7日打敗塞爾提克的記者會，再來是隔天練球的時候。粗鄙語言，簡單說就是F開頭的字，原因是蘭道爾被問起在比賽中對觀眾比倒讚手勢。

蘭道爾最初回答他只是要讓觀眾閉上臭嘴（shut the fxxk up），這是第一發F炸彈。隔天練球時他又對媒體說，他根本不在乎別人對比賽的看法（don't give a fxxk），丟出第2發F炸彈。蘭道爾不爽的是為什麼贏球（前一場贏溜馬）也被主場球迷噓，但最終聯盟的鐵鎚還是砸下來了。他本季場均19.6分、10.1籃板、4.9助攻，投籃命中率僅42%，外線命中率32%也明顯下滑。

去年8月，美國職棒大都會選手拜耶茲（Javy Baez）在比賽中對觀眾比倒讚，他解釋：「這是我們在噓觀眾。我們打不好會被觀眾噓，現在我們打得好就換我們噓觀眾了。」球團總裁非常生氣，公開譴責拜耶茲的行為。大都會同樣是紐約球隊，業界都清楚紐約球迷的脾氣，自家球隊表現不好他們是不會護短的。

尼克上個球季打出41勝31敗，季後賽首輪被老鷹淘汰，好歹是他們暌違7個球季再闖季後賽。本季尼克19勝20敗，暫居東區第10名，只贏一兩場球也難逃球迷的噓聲。蘭道爾不是因為手勢被罰，是因為他講粗話。