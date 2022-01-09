台中第二選區立委補選以及無黨籍立委林昶佐罷免案，於今（9日）舉行投票。選委會估計投票結果將於今晚6點半至7點出爐。

台中二選區立委補選候選人共有5人參選，分別為民進黨林靜儀，以及國民黨顏寬恒、無黨籍李昇翰、林金連，與台灣股票黨籍張烱春。台中市選委會8日指出，中二選區沙鹿等5區選舉人數為29萬5985人，共設258個投開票所，投票時間為上午8時到下午4時；投票率高低會影響開票的時間，預期約在晚上7時前就可完成開票作業。

台中市選舉委員會表示，9日投票時間從上午8時開始至下午4時結束；請民眾攜帶身份證、印章及投票通知書。依據中央選舉委員會函示，於258個投開票所均加派1名警衛人員，以維護投開票所秩序及安全。

至於林昶佐罷免案，據北市選委會日前公告選舉人數，罷免案過關門檻，同意票必須超過5萬8756票，且同意票需超過不同意票。