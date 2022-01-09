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26 points | 8 rebounds | 5 blocks | 3 steals | 3 assists @jarenjacksonjr // #NBAAllStar pic.twitter.com/yCaQAruYaA — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 8, 2022

就算當家主控莫蘭特9日因為左大腿拉傷無法上場，甚至先發後衛迪昂布魯克斯也再次節扭傷腳踝退場，灰熊仍有足夠年輕戰力，最後以123比108擊退地主快艇，奪下追平隊史8連勝，可惜灰熊想要打破隊史連勝紀錄難度不小，因為他們10日作客迎戰湖人。

灰熊能夠輕取地主快艇的頭號功臣，還是先發中鋒傑倫傑克生，他拿全隊最高26分，外加8籃板、3助攻、3抄截、5火鍋，表現有夠全面，更成為自從保羅蓋索之後，隊史第2位能在多場比賽拿下至少25分、5助攻與5火鍋數據球員。

才剛傷癒復出的貝恩，也替灰熊貢獻23分、7籃板及4助攻，克拉克18分、15籃板，泰厄斯瓊斯18分、5助攻與5籃板，不過迪昂布魯克斯看來扭傷腳踝情況很嚴重，恐怕必須缺席一段時間了，灰熊目前27勝14敗，排名高居西區第4。

至於快艇以馬可斯莫里斯29分最高，雷吉傑克生也拿18分，小波士頓替補拿下13分，苦吞3連敗的快艇，目前19勝21敗，排名掉到西區第9，接著只能期望保羅喬治趕緊傷癒復出，重新幫助快艇回到正軌。