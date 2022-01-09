大陸房地產開發巨頭龍湖集團將以分拆形式，負責房地產管理、商業營運的全資子公司龍湖智創生活衝刺香港上市，龍湖智創生活8日正式發表招股書。

據龍湖智創生活招股書，企業主要業務為房產管理服務和商業營運，截至2021年9月底，在管項目1512個，在管面積2.54億平方公尺，合約面積3.59億平方公尺，合約面積和戰略合作面積合計4.4億平方公尺。

商業運營服務方面，截至去年9月底，龍湖智創生活已就128個購物中心項目訂立商業營運服務合約，總合約建築面積為1220萬平方公尺。已開業項目60個，在管面積580萬平方公尺，另有儲備項目68個，預計於2022年至2025年期間開業。

收入方面，龍湖智創生活2019年、2020年及2021年前9個月，收入分別為人民幣（下同）43.69億元、64.68億元及77.71億元。其中來自龍湖集團的收入分別為6.66億元、15.3億元、23.33億元，分別占龍湖智創生活總收入的15.24％、23.65％、30.02％。