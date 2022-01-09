專家預期2030年全球銷售新車裡的一半是電動車，通用和福斯等多家汽車巨頭為搶攻市場，積極加強與原物料生產商的合作關係，不斷投資生產化學品設施，打造自家電動車電池供應鏈以確保生產不受影響。

這些車商過去不斷砸重金，跟其他與電池相關的廠商成立合資工廠，確保其電動車電池供應穩定。現在要進一步擴大電池事業規模來降低生產成本、保證熱門零件供應穩定、和加強控管電池的品質與功效。

電動車商特斯包辦自家電動車電池生產，此舉讓其成為全球市值最大的車商。除了這亮眼成果之外，車用晶片缺貨衝擊汽車生產，都促使各大車商要更進一步掌控供應鏈來確保零件來源。

像福斯和Stellantis近期宣布與原料商簽約，以保證用來製造電動車電池重要原料鋰的供應無虞。

通用12月初與韓國浦項鋼鐵一起投資，在北美興建新工廠去生產電動車電池極需要的陰極材料。福斯計劃跟比利時材料商優美科（Umicore）合作，為自家打造同樣的陰極材料工廠。

這些行動都顯示車商們要再次積極垂直整合其生產上的各項要素，掌控更多供應鏈環節來避免影響生產。通用電氣化部門主管摩瑞斯（Ken Morris）說：「垂直整合有助我們生產更快、成本更低和更能持續發展。」

專家指電氣化令車輛對電子零件需求量大增，導致車商更容易受供應鏈中斷影響。過去車商透過零件供應商削價競爭來提高獲利能力，但目前僅少數廠商能生產高品質的電動車電池與化學材料，使車商失去議價能力。

福斯零件業務執行長施馬爾（Thomas Schmall）說，完全依賴供應商開發其電動車電池技術，就等於過去車商生產汽車而不自家生產引擎那樣，是不符合經濟效益。