【愛傳媒李復甸專欄】前些時談Hash brown，言及馬鈴薯的一些來歷。馬鈴薯到達中國已晚至明末。極短時間即遍布中國各地。中國在秦末漢初人口約一千八百萬人，近年估計東漢人口最盛時遠逾西漢人口，最盛時達六千五百萬人。

盛唐時，依史家杜佑在《通典》中認為唐代人口數在七千五百萬到八千萬之間。宋代含金國在內人口到達一億一千萬。明代末期估計在一億五千萬左右。

歷代人口因戰爭飢荒癘疫影響人口增減劇烈。滿清入關初期人口可能不到一億，到了乾隆帝時期人口就超過三億了。

馬鈴薯與番薯都在明末傳到中國，經過二百年已普及全中國，這段時間人口跳升，除了政局比較安定外，馬鈴薯與番薯提供了人民部分主食也是重要原因。

馬鈴薯吃法甚多，從烤馬鈴薯皮到薯泥，各有風味。有一種吃法在我家甚受歡迎，便是馬鈴薯泥蒸肉。這一道菜是家父早年患十二指腸潰瘍，台大醫院住院時供餐學來的。

作法真再簡單不過。就是把馬鈴薯削皮蒸熟，待涼後輾成泥，和入絞肉之中，加少許鹽與白胡椒拌勻，上籠屜蒸熟即成。肉要絞多細，馬鈴薯要多少量，都可隨意不拘。

另外一道相同來源的菜色，便是將生的胡蘿蔔用擦牀磨成泥，和入絞肉之中，加少許鹽，蒸熟。這兩道菜清爽，易消化，不須咀嚼，又富含營養。家中有老人小孩牙口不利索，或是腸胃不適油膩，都很適合。

作者為中國文化大學法律研究所教授

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