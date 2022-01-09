女星崔佩儀早年拍攝「花系列」電視劇走紅，和老公Sam婚後育有1子貝克宇，如今愛兒滿18歲，夫妻倆去年底將他送到美國讀書，並在當地待了近1個月，享受天倫之樂。昨（8日）崔佩儀透露將回台灣，但比照去程有兒子作伴，回程僅有自己一人，忍不住在機場淚崩：「我接下來就是獨立、放下，勇敢面對我下一個人生課題。」

崔佩儀8日在臉書表示：「來美國陪老公、兒子共度幸福快樂的23天，現在獨自一個人回台灣，眼淚不停的流。」儘管很捨不得與兒子分開，仍自我勉勵：「我接下來就是獨立、放下，勇敢面對我下一個人生課題，珍惜每個當下。」

照片中，崔佩儀穿著紅色羽絨長背心，緊緊抱住兒子貝克宇，雖然戴著口罩，還是可以從眉眼看出哭得很傷心；另一張照片，崔佩儀強忍淚水，牽住貝克宇環繞在肩上的手，兒子的眼眶和鼻子也微微泛紅，母子情深的畫面感動不少網友。

有網友好奇崔佩儀「幹嘛不待在美國？」對此崔佩儀親自解釋：「老公希望留在台灣，因為孩子要學會獨立，他的工作每天東奔西跑，根本不會在家裡。」媒體人狄志為也留言：「佩儀姊也可以在美國啊⋯⋯有時候孩子大了就是要學會放手你會習慣的，加油。」崔佩儀回應：「我會慢慢學習。」