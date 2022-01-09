國道1號五楊高架南向66.2公里處避車彎處，8日深夜11時24分，一輛自小客車不明原因起火燃燒，熊熊大火立即吞噬整輛汽車，國道警方與消防人員獲報，發現車輛占用避車彎及外側路肩，約莫半小時將火勢撲滅後，車內有1人在駕駛座因逃生不及明顯死亡，國道警方表示死者身分還有待查證，詳細的起火原因有待消防鑑識，後續報請檢察官相驗。