國1五楊高架火燒車 滅火後駕駛座驚見焦屍 09:102022/01/09 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道五楊高小客車陷入火海駕駛逃生不及身亡。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號五楊高架南向66.2公里處避車彎處，8日深夜11時24分，一輛自小客車不明原因起火燃燒，熊熊大火立即吞噬整輛汽車，國道警方與消防人員獲報，發現車輛占用避車彎及外側路肩，約莫半小時將火勢撲滅後，車內有1人在駕駛座因逃生不及明顯死亡，國道警方表示死者身分還有待查證，詳細的起火原因有待消防鑑識，後續報請檢察官相驗。 沙鹿住宅大樓深夜惡火 住戶驚慌逃生幸無傷亡 五楊高小貨車3分鐘內連續逼車 挨罰還涉強制罪 #國1 #避車彎 #國道警 #逃生 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遮斷桿升降僅3秒 警車卡暖暖平交道 04:102021/12/28 地方新聞 聯結車國道上演終極殺陣 紅斑馬指揮棒擴音器攔停仍遭逃 19:262021/12/23 社會 直擊》台中市工廠大火濃煙駭人 3人跳樓逃生 14:492021/12/17 社會 汐止電線桿基座鬆動倒塌 小黃閃避不及自撞 16:272021/12/26 社會 男騎士麻豆交流道前遭撞死 警急追肇逃車主 10:512021/12/07 社會 耶誕節不打烊 消防員防火宣導傳授防災知識 17:202021/12/25 寶島 喬友惡火4死 百香果商旅3人被起訴 04:102021/12/04 地方新聞 騎車從車陣竄出遭休旅車衝撞彈飛10公尺 台東婦人命危搶救中 17:552021/12/31 社會 高雄透天民宅火警 3人驚險逃生房子被燒黑 10:122021/12/10 社會 社會9點檔》人妻瞞身孕「帶球嫁」怕被抓包 竟放火燒死2家人 20:302021/12/11 社會 惡房東漲租不成縱火燒死房客出氣 判無期再賠382萬 12:372021/12/22 社會 社會熱門新聞 衝動男大生省房錢 大白天路邊讓小女友「騎上來」 - 社會 優於軍公教 4大公股銀加薪逾6％ - 社會新聞 - 中國時報 姊妹花元旦夜直擊外公外婆恩愛嚇傻 網友神註解：新年發發發 - 社會 國1五楊高架火燒車 滅火後駕駛座驚見焦屍 - 社會 孕妻下身赤裸陳屍摩鐵 已屍僵還浮現屍斑 夫：以為她賴床 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。