「郊狼」2.0無人機從聯合輕型戰術輪車上發射

雷神（Raytheon）公開了Block 2+「郊狼（Coyote）」無人機大開殺戒，對付其他無人機的新影片。

據《動力》（The Drive）網報導，影片顯示，4x4聯合輕型戰術輪車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）透過托盤發射系統，發射了「郊狼」無人機，在不同高度擊落各式固定翼無人機。

新公布的影片顯示，「郊狼」去年在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）的測試中，擊落了好些固定翼無人機。它發射的爆炸破片彈頭爆裂時，宛如煙火秀上演般。影片中顯示的，除了高空測試外，還有低空測試。雷神說，相關系統證明了反無人機系統能有效對付敵方無人機。

而「郊狼」的托盤式發射系統裝設了Ku波段無線射頻系統（KuRFS）精密瞄準雷達，但美國陸軍聯合輕型戰術輪車M-LIDS發射器所用的，則是Ku-720機動感測雷達系統，以提示無人機攔截目標。相關系統不僅能部署前線，大型軍車，甚至水面艦上，讓各式平台擁有短程防空系統。

「郊狼」2.0無人攔截機摧毀目標

而「郊狼」是小型管狀發射式無人機，具有充滿彈性的發射系統，能安裝在包括水下無人潛航器，或是無人水面艦等五花八門的平台。第2和第3批次「郊狼」的配置遠比以往更像飛彈，尾部有4個機動性操縱面，而火箭推進器讓它們初推力更強。升空後，則由小型噴射渦輪負責推進。雷神說，這種特殊的推進和控制系統賦予「郊狼」2.0和3.0空中纏鬥式的戰力，以對付具有高度機動力的目標。

據說有些「郊狼」已部署美國陸戰隊的陸基防空系統，但目前並不清楚，部署的範圍有多廣。此外，美國陸軍也打算在美軍中央司令部（U.S. Central Command）防區部署裝備「郊狼」的聯合輕型戰術輪車。

而稍早有影片顯示，兩架自殺無人機在飛近美軍駐守的伊拉克阿薩德（Ain Al Asad）空軍基地上空時被擊落。其中1架是由「反火箭，砲彈與迫擊砲（C-RAM）」系統擊落，至於另一架則是由爆裂的攔截飛行器所擊落。而經過影片比對，那令人聯想到雷神的「郊狼」Block 2+。儘管官方並未發布聲明，說明在那次攔截中，究竟有沒有用「郊狼」，但五角大廈也沒有公開任何細節加以否認。