林靜儀現身投票 稱不緊張：昨天睡很好

台中第二選區立委補選今（9）日投票，民進黨候選人林靜儀上午9時許赴烏日區僑仁國小投票，她表示不會緊張，已經努力到最後一刻，團隊都非常辛苦，今早大家也到服務處坐鎮，挺她的議員也都到各投開票所確認業務是否順利，照常工作。她也說，昨天睡得很好。

現場媒體說，有民眾說家中雙胞胎是林靜儀接生的。林靜儀笑說，她以前開刀很厲害，雙胞胎從劃刀到小朋友出來、縫完，不用25分鐘，昨天也有小朋友說自己是她接生的，已經小學三年級了。

林靜儀說，有機會陪伴那麼多家庭在那麼重要的時刻，是老天給我們很重要的任務，就像現在有機會參與這樣的選舉，跟大家一起期待民主轉型，也是非常感恩。媒體問到昨天和陳柏惟擁抱一事，林靜儀說，是互相擁抱跟鼓勵；投票後林靜儀說要回家看媽媽，已經好幾個禮拜沒回家。

受訪時可以聽到林靜儀聲音沙啞，她則表示，「今天晚上還是可以講話的」。林靜儀也說，無論結果如何，已經安排好謝票行程，比較要花時間思考的是，怎麼好一一感謝這段時間幫助她的人。