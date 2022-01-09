苗栗縣新東大橋熄燈多年，地方都積極爭取再度點亮大橋，苗栗縣政府傳出好消息，水利處、工務處等單位向中央爭取到3633萬元補助修繕，目前工程招標中，預計最快10月就能再次看見新東大橋重新點燈。

新東大橋連結苗栗市與公館鄉，並緊鄰國道1號及台72線，是全台首座對稱斜張全電焊式鋼橋，縣府2008年橋身裝設上千顆LED燈泡，每當夜幕低垂時，繽紛光彩如同夜空裡閃亮的星星，只要返鄉遊子、夜歸民眾看到大橋，就知道「家到了」。

亮化的新東大橋成為在地重要景觀地標，但經年累月燈具逐漸損壞，甚至出現光衰，每次修繕動輒上百萬，縣府無力承擔修繕費用，因此2019年7月黯然熄燈，也讓地方大感可惜，近年多位議員、民代極力爭取修復。

苗縣府水利處副處長黃文璋說，燈具之間每1、2公尺就設置控制器，經常磨損腐蝕，加上只要一個電燈壞掉，出動一輛工程車施工就得花上萬元，新東大橋曾修繕過2次，兩次都花費上百萬元、修不勝修。

黃文璋表示，這次的修繕工程，會拆除及更新損壞LED，橋的兩側側、欄杆與塔頂以線燈圍繞，並考量後續的維護管理，改用投射式LED燈，重新亮化新東大橋打造夜間地標，未來也不必再大費周章跟花大筆費用修繕。