建通精密(2460)因轉型成果逐漸顯現，2021年合併營收為43.21億元，年增25.11%，隨著異形導體銅材於今年正式出貨，建通發言人陳正澔表示，今年營收可望較去年兩位數成長，毛利率因產品組合優化會比去年好，獲利成長幅度將優於營收。

建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，為提升競爭力，公司調整接單策略，低毛利率委外，並進行製程優化，提高公司稼動率，公司亦鎖定主要應用在功率導線架(Power-Lead Frame)、新能源車用端子、車用端子及連接器端子(魚眼端子、電工端子)的異型導體銅材，以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，目前已獲得泰科、宏發、拓緯、一詮等下單開發，其中泰科預計今年第1季到第2季開始量產交貨，另一家客戶也在開發送樣中，異型導體銅材加工服務可望成為建通未來營運成長主要動能。

為因應異型導體銅材市場需求，建通也擴建新廠，預計今年第1季末動工，目標是今年底可以開始試產，目前異形導體銅材台灣市場需求約每月1800噸，建通新廠完成後，初期單月出貨量可達600噸，約可增加月營收3億元，平均毛利率約15%。

在環保微無鉛銅製品方面，截至目前為止，歐盟銅合金中鉛含量小於1000ppm豁免議題：RoHS 2.0豁免條款還未看到結果，如果豁免不通過，由於建通擁有獨家煉伸銅、專業車削技術及大量生產能力，可以全面切換環保微無鉛銅製品；若豁免展延，越南廠正在申請購買銅下料營業項目，加上大陸用電成本上漲，擴大越南煉銅廠利基，建通預估，今年環保微無鉛銅佔比可望較去年增加1到2個百分點。