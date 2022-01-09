王力宏遭前妻李靚蕾爆料婚內出軌、約砲召妓等醜聞，形象一夕崩塌，宣布將暫退演藝圈，對此，曾深陷離婚風波的苦苓認為此事爆發後，王力宏可以不用再扮演優質藝人，對他而言或許是一種解脫。

苦苓近日登上節目《震震有詞》，談到20年前與前妻蘇玉珍的離婚風波，當時前妻出書《一個作家之死》影射他跟4個女子去泡溫泉，導致形象一落千丈，就連周遭親友都以為他是書中的主角，讓他自清與事實根本不符合，後來前妻被爆涉入某夫妻婚姻，更踢爆《一個作家之死》根本不是她所寫，兩人更因為離婚協議中的保密條款觀點，因此對簿公堂，

苦苓認為王力宏前妻李靚蕾爆料私生活不檢點，讓他而言或許是種解脫。（震震有詞 Youtube）

苦苓以過來人身分分析王力宏事件，他表示雖得先暫退演藝圈，但依舊可以做音樂，他提及王力宏曾在演唱會表示：「自己並非外界想像那麼乾淨、優質，硬碟裡也有許多見不得人的東西」，苦苓認為當時王力宏可能說的是實話，只不過所有人都當玩笑話看待，更指出他出道就被塑造成優質藝人形象，只能逼迫自己去維持此形象，如今遭前妻李靚蕾爆料私生活不檢點，讓他而言或許是種解脫，終於可以不用再演了。

王力宏去年底從大陸返回台處理與李靚蕾離婚風波，歷經隔離、自主健康管理，預計在今天凌晨12點正式出關，8日中午就有媒體見到王力宏工作室窗簾明顯半開，家中其他房間電燈亮著，疑似透過窗戶查看外頭動靜，據悉，王力宏出關第一件事最想見到3個孩子，屆時將與李靚蕾在離婚風波後首次見面。