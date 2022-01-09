昨（8日）晚間又有一名防疫計程車司機確診，桃機染疫個案已累積15人，為防堵疫情擴散，各縣市政府也紛紛升級防疫措施，一名男網友表示，他打算去大賣場囤泡麵與日用品，為未來可能升三級警戒做準備，反遭網友砲轟，「這種貼文希望可以開罰，惟恐天下不亂」。

原PO在PTT八卦板發文表示，本土疫情持續擴大，不少網友都在討論，這波疫情會不會跟去年五月一樣升至三級警戒，讓他相當擔心，打算到大賣場囤泡麵和日用品，避免未來升三級警戒，又回到只能待在家的日子。

貼文曝光後，有網友留言砲轟，「這種貼文希望可以開罰，惟恐天下不亂」、「囤甚麼，上次升三級也沒斷貨」、「不要煽動恐慌」、「上次買的你是吃完了嗎」、「很多人泡麵買一堆結果也沒在吃」、「這麼怕乾脆不要出門」。

也有不少網友認為不用太擔心，「上次大家都沒打疫苗，這次應該還好啦」、「不會三級吧，大多數人都打過疫苗了」、「先囤食物倒是可以，因為物價只會一直漲」、「不用搶物資吧，平常大部分人的家裡都囤很多東西了」。

針對桃機確診個案連環爆，桃園市長鄭文燦昨（8日）也提出要有提升防疫等級的準備，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，會針對整體疫情研判，有必要不排除針對桃園升級三級警戒，「會審時度勢，做出判斷」。