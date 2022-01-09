金塊前鋒波爾波爾（Bol Bol）最近傳出對女友不忠，根據他身材火爆的女友赫南德茲（Mulan Hernandez）控訴，在她的兄弟去世，她深陷悲傷的時候，波爾波爾居然趁機去外頭拈花惹草，而且偷吃不擦嘴。

《BSOTV》引述赫南德茲在IG直播影片說：「我已經厭煩坐在這裡假裝他是個完美的人，他不斷偷腥被我抓到，這是他第7次、第8次被我抓到了。而且這都發生在我最艱難的時候，他就是完全對我的感覺漠不關心。」

赫南德茲表示波爾波爾持續出軌將近1年了，而且他是極度自我中心的人。「你們說我背著他偷吃，但一直以來都是他背著我這樣做。他的一切行為就是為了要讓我難過，他常告訴我因為要打球，所以沒辦法好好過生活，然後他就帶著別的婊子窩在屋裡。」赫南德茲罵完之後還跑到 TikTok上面繼續罵，外界推測她在去年初才開始和波爾波爾交往。

波爾波爾身高218公分，本季上陣14場，平均只會亮相5.8分鐘，繳出2.4分、1.4籃板。美國籍的波爾波爾出生於非洲蘇丹共和國的喀土穆，他的父親馬努特波爾（Manute Bol）較為有名。馬努特波爾身高將近230公分，拿下兩次阻攻王，最著名是他在1985年初次對戰賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）就在賈霸灌籃時蓋了他火鍋，逼得賈霸拿出絕招「天勾」來取勝。