香港天王劉德華縱橫演藝圈40年，即使已年過半百外貌依然帥氣，持續散發男神魅力，而過去從未經營個人社群平台的他，直到去年才開通抖音帳號，並不時與粉絲們分享私下生活。而近日，劉德華PO出一段下廚的影片，卻被網友發現他的衣袖上有一大片血漬，嚇壞不少人。

劉德華3天前於抖音上PO出一段製作雞蛋吐司麵包的42秒短片，影片中只見他開心的切著吐司、搗碎雞蛋，並熟練的在其上方灑滿各種食材，接著大口咬下吐司，他還在影片中得意的對著鏡頭說「不得了」，嘴角甚至留著麵包屑，看起來十分享受簡單的美食，不過網友們卻把焦點集中在他的衣服上。

劉德華當時穿著一件白色的長袖上衣，但右手衣袖上卻發現手腕處有一大片疑似血漬的紅色液體，讓不少粉絲擔心他是否受傷，或是舊傷再度裂開才會滲血，但影片拍攝過程中劉德華的動作依然十分靈活，臉上也看不出任何疼痛的表情，因此也有不少人認為應該是拍戲才畫的特效妝，引起網友熱烈討論。

事實上，劉德華於2021年10月拍攝科幻片《流浪地球2》時，便曾被網友發現他的右手手腕上綁著繃帶，懷疑他可能因為拍片受傷，但劉德華始終沒有對外正面回應，在當時引起不小的討論，沒想到這次又在同一個位置出現血漬，難免讓粉絲們擔心他的身體狀況。