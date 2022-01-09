女網友分享直擊高齡外公外婆恩愛的震撼經歷。（翻攝Dcard）

若是撞見父母恩愛，就已經夠尷尬，但若直擊更高齡長輩「做運動」，震驚程度讓人難以想像。一名女網友表示元旦全家回嘉義老家替外公過80大壽，豈料深夜起床上廁所，竟然直擊外公與外婆在恩愛，畫面震撼讓她難以忘記。網友更搞笑註解：外公新年第一發，今年發發發。

一名女網友在Dcard發文，表示元旦全家回嘉義老家幫外公過80大壽，因為親人眾多，嘉義新家住不下，原PO與爸媽、妹妹回老宅跟外公他們住。老宅是舊式三合院，廁所蓋在外面，1月1日當天深夜，原PO不敢自己去廁所，拉著妹妹陪她去。

豈料，兩人竟一起直擊80歲外公與72歲外婆在「做運動」，姊妹倆當場傻眼。原PO表示全家族都知道他們平常感情很好，外婆在廚房煮飯外公還會打外婆屁股；外婆還會叫原PO媽媽幫忙訂「幫助運動」的保健食品到嘉義給外公吃。儘管如此，但直擊畫面還是太震驚，哀嚎：「新年的第一天怎麼會看到這種畫面啦，以後不知道要怎麼面對外公外婆啦」。

眾多網友看完笑翻，紛紛回應：「外公新年第一發，今年發發發」、「運動好啊！很健康耶，老一輩不是都說趁年輕多運動」、「」、「妳外公太神了吧 我男友25不到 連五分鐘都走不過...」、「老人家身體好，妳的爸媽擔子就會減輕很多，妳可以試試看用這個角度去思考，不見得可以完全減輕心理上的震撼，可是至少妳知道他們的愛是沒有隨著年齡的增長而減少」。

還有網友好奇「你媽到底訂了什麼給你外公...」，原PO貼出照片表示她真的不知道這是什麼，識貨網友幫忙回：「那是瑪卡啦，蠻多人用來吃補充體力的，以前上課的老教授都會說『每天一瑪卡，性福不卡卡』。」。