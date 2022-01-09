這名網友表示，電梯門一打開，彷彿看見了靈堂。(翻攝自 爆怨公社)

太嚇人！一名男子家住社區大樓，日前回家搭電梯時，被電梯內掛滿金色的布幔嚇到，搭配黃光，彷彿到了靈堂，讓他差點跪著邊喊阿公邊進電梯，而照片曝光後，網友們也笑翻，「真的有膝蓋軟掉的衝動」、「再擺幾盆罐頭山跟桌子，可以直接收奠儀了」。

一名網友日前在臉書「爆怨公社」PO出一張照片，表示回家時準備搭社區大樓的電梯，結果被電梯內的景象嚇到，裡頭三面鏡子都被掛上金色布幔，加上昏暗的黃光，讓電梯突然莊嚴了起來，就像見到靈堂一樣，把原PO嚇傻「差點跪著邊喊阿公邊進電梯」，大呼這間搬家公司真的很認真的保護大樓電梯跟業主的傢俱。

對此，網友看到也笑翻，紛紛留言：「新年剛開始要這樣膩」、「笑死」、「請問鮮花跟相片什麼時候進場」、「感覺到了另一個世界」、「真的會嚇死」、「直接升天的概念，好像也可直達地府」、「上面要放黃彩球更像」。

也有網友表示，搬家公司會這麼做是在保護電梯，而且這樣遮比在電梯四周黏紙箱要快多了。