為減輕家長育兒負擔，教育部國教署協助全國各直轄市、縣市政府增設公共化幼兒園(班)，以高雄市為例，從106年度迄今，累計補助增設356班（非營利幼兒園及職場中心計203班、公立幼兒園計153班)，增加逾8700個就讀公共化幼兒園的機會。

教育部國教署持續擴大公共化教保服務是政府施政主軸，自106至110年度已經協助全國各直轄市、縣市政府增設公共化幼兒園(班) 累計達2155班。國教署表示，未來對願意配合政策加速、加量提升公共化供應量的縣市政府，將全力協助增設公共化幼兒園所需經費。

以高雄市為例，國教署自106年起持續與教育局召開專案會議，就高雄地區的國中小逐校盤整空間，評估規畫增設公共化幼兒園，並補助現有空間，改善作為公共化幼兒園使用所需的設施設備整修經費。從106年度迄今，累計補助增設356班公共化幼兒園，以滿足家長對政府加速、加量提升公共化供應量的期待。

另外，國教署表示，除盤整空餘空間外，為了協助突破現有空間不足以提供作為幼兒園使用的困境，針對該市高人口密度且現有空間不足的地區，補助於左營區文府國中、岡山區岡山國中、林園區林園國小、前鎮區獅甲國中、鳳山區新甲國小、大社區大社國小等20校，運用校園空間新建公共化幼兒園園舍，約可增加4000個就學機會。