「長榮海運年終獎金40個月」成為去年底以來的熱門話題！上班族年終獎金已陸續入袋，雖然沒有40個月的「大富貴」，但也還有「小確幸」。然而無論「大富貴」或「小確幸」，投銀都建議運用投資聰明放大財富！富邦金(2881)旗下北富銀建議民眾可善用「新、人、都、缺、財」投資五字訣，即聚焦科技創「新」、「人」口結構改變及人口老化、「都」市發展及電動車、氣候變遷及稀「缺」資源、新興國家「財」富增長，這五大範疇都屬於世界性趨勢，適度布局有助於長期投資回報。

北富銀指出，目前Omicron 變種病毒快速在全球蔓延，許多國家皆收緊防疫規定，可能會讓缺料嚴重、原物料價格飆漲等供應鏈問題雪上加霜，進而加劇通膨壓力及市場對升息的疑慮，增高投資的不確定性。面對變動性高的市場環境，挑選合適的投資工具並做好資產配置管理，成為當前維繫穩健獲利的關鍵。

上班族運用投資五字訣來挑選投信發行的ETF也是累積財富的方式之一，去年國內投信共發行了19檔新ETF，新掛牌ETF的單位價格低，但績效並不遜於老字號基金，去年新掛牌的19檔ETF，包括：國泰智能電動車(00893)、富邦特選高股息30(00900)、中信中國高股息(00882)、中信關鍵半導體(00891)、永豐台灣ESG(00888)、富邦越南(00885)、中信綠能及電動車(00896)、富邦未來車(00895)、富邦台灣半導體(00892)、國泰基因免疫革命(00898)、富邦基因免疫生技(00897)、永豐智能車供應鏈(00901)、中信小資高價30(00894)、永豐美國科技(00886)、永豐中國科技50大(00887)、中信ESG投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B)、凱基ESG新興債15+(00889B)、凱基ESGBBB債15+(00890B)等。

就上述新發行的19檔基金，依「新、人、都、缺、財」來歸類：

科技創新: 中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、永豐美國科技(00886)、永豐中國科技50大(00887)、中信小資高價30(00894)。

人口老化：國泰基因免疫革命(00898)、富邦基因免疫生技(00897)。

都市發展：國泰智能電動車(00893）、中信綠能及電動車(00896)、富邦未來車(00895)、永豐智能車供應鏈(00901)。

氣候變遷：永豐台灣ESG(00888)、中信ESG投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B)凱基ESGBBB債15+(00890B)。

新興國家：富邦越南(00885)。

投銀也提醒民眾，年終獎金到手後，首要之務還是先理債再理財，預留過年必要開支並償還利率較高的負債後，剩餘資金再投入理財，才不致對現金流造成負擔，投資規劃上也會更具彈性。