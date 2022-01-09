李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）才剛忙完Netflix末日諷刺災難片《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）宣傳，便帶著阿根廷嫩模女友卡蜜拉摩洛（Camila Morrone）到聖巴特島度假，被粉絲補捉到2人在海邊戲水親吻恩愛一面。

47歲奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐和24歲女友卡蜜拉摩洛，據外媒報導，2人自2017 年以來一直在約會，首次公開是李奧納多以《從前，有個好萊塢》獲得最佳男演員提名時，卡蜜拉力挺男友也出席活動；小23歲的她因與李奧納多有年齡上的差距引起不少議論，而她曾告訴《洛杉磯時報》，在好萊塢及世界各地都有存在年齡差距很大的戀情，認為任何人都應該能夠和他們想約會的人約會。

對此，李奧納多和卡蜜拉在海邊度假放閃時，能見到李奧納多打著赤膊，被卡蜜拉從背後環抱著，隨著波浪起伏2人甚至正面相擁，且女方雙腳勾住李奧納多，似乎防止被浪打走，而卡蜜拉穿著黑色比基尼雙手交叉看著遠方，這也讓她超兇身材一覽無遺。

175CM身高的卡蜜拉摩洛其實有著良好的基因，父親是男模 Maximo Morrone，而母親則是阿根廷演員 Lucila Sola。父親英俊挺拔，母親氣質優雅也有好身材，卡蜜拉遺傳了兩人的優良基因，長大後加入時尚界成為「星二代」。