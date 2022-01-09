桃園機場群聚感染逐漸擴大，對此，資深媒體人趙少康直言，機場有漏洞，病毒就趁虛而入，要如何改進補漏洞？趙給出3點建議。

桃園機場群聚感染逐日擴大，從最初的1名清潔人員確診，經數波傳播，如今已累計10多人染疫，且擴及歌友會等社區活動場域。對此，趙少康今在臉書發文表示，桃園機場出現漏洞，首先是回國確診最多、每天都超過入境確診一半以上的美國沒有列入高風險地區，反而把南非、埃及、納米比亞等回國很少的國家列入高風險地區，要送到集中檢疫所關14天。

趙少康接著指出，第二，不給入境旅客做快篩，使可能確診者在機場跟機場工作人員、其他入境旅客、檢疫人員、防疫計程車司機及防疫旅館人員都會接觸，增加染疫風險；第三是入境旅客手機被機場人員查驗資料3次以上，有接觸風險；第四為旅客出了機場才在機場旁帳蓬內做唾液PCR檢驗，但要2天後才知道結果，這中間沒有人知道誰是否確診；最後則是等候防疫計程車擠成一堆，共用一隻筆填寫資料風險高。

對於如何改進補漏洞？趙少康提出3點建議，一是把美國列為高風險地區，把旅客送到集中檢疫所，否則至少要把從美國入境旅客跟其他旅客分流，走不同的通道，避免傳染其他低風險旅客，比如從中國大陸或帛琉回來的旅客就是低風險旅客。

其次，趙少康認為，引進香港機場使用的快速鼻咽PCR檢驗儀器，45分鐘到1小時就能得知結果，檢驗陰性者才能出機場到防疫旅館，能先發現一個是一個；第三是等候防疫計程車要維持次序，防疫計程車只能做為防疫計程車，一輛車不可又是防疫計程車又可不是防疫計程車。

趙少康強調，機場漏洞能補不補，光叫人民拚命打疫苗，更威脅要提高到三級防疫、禁止餐廳內用，不是捨近求遠、捨本逐末？現在小錢不花，難道將來要再花2千億紓困才滿意？