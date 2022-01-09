【LIVE直播】桃機群聚疫情燒不停！ 鄭文燦最新說明｜2022.01.09 @中時新聞網

桃機群聚案持續擴大累計14人確診，桃園市長鄭文燦9日舉行防疫專案會議，他向民眾表示，因應桃機群聚擴大採檢9000人，不可能0確診，民眾要做好心理準備，另他也點出「桃機群聚與社區傳染是同步發生」，家庭、職場、社區有3條傳播鏈一定要想辦法阻斷。

鄭文燦表示，機場為高風險區域，每天要面對不同國家、不同類型的病毒，Omicron病毒大蔓延，再加上春節入境旅客攀升，若1天以3至4千人計算，1周就有約2萬人入境，加上確診者在機場、社區停留的足跡都有可能產生環境汙染、空氣傳染，風險實在很高，為此這3天進行全面擴大採檢9000人。

「不可能零確診，大家要做好準備！」，鄭文燦說，新冠肺炎病毒的特性具有潛伏期，以過去2年的經驗來看，9000人的一採結果不可能零確診，而家屬、接觸者方面一採結果陰性居多，「家庭傳播鏈通常在二採中浮現」，呼籲民眾機場發生1例確診個案就等同於社區出現1例。

鄭文燦指出，目前這14個確診個案皆以輕症居多，Omicron病毒傳播速度很快，1人可以傳給5人，絕對不能掉以輕心，若二、三採有產生新的確診個案，一定會再匡列、隔離。

至於金嗓歌友會專案，目前警察局已完成會員名單的電話通知，細胞簡訊8日也發出3500封，呼籲有到過金嗓歌友會，或者曾到附近的民眾踴躍採檢。忠貞市場專案部分，現已經完成第1輪攤商採檢，星期天（9日）還有一些零散的攤商都鼓勵採檢。