台中市水湳經貿園區東北角「水湳轉運中心」，總建設經費達39億元，新建工程案於去年12月23日上網公告招標，等標期40天，預定將於今年2月8日開標；市府強調，工程招標採「最有利標」方式辦理，以期遴選出最優秀團隊，結合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景，共同形塑台中市客運轉運新門戶，創造台中城市亮點。

台中市政府交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心規畫為地上4層、地下3層且兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1253席機車停車空間。

市府指出，水湳轉運中心由負責「中台灣電影中心」、「台中商銀總行大樓」的余曉嵐建築師事務所規畫設計，其造型具速度感及科技感，且兼具功能性，將太陽能板融入屋頂設計元素，並配置膠囊式司機休息室及行控中心，提供貼心且舒適的休息環境，守護國道行車安全。

交通局表示，水湳轉運中心未來可與機場捷運(橘線)車站直接轉乘，以減輕大客車進入市區道路的交通影響，並提供水湳經貿園區內各場館接駁服務；同時也將廣設電動車充電設備，帶動台中整體綠色交通發展，完工後將成為水湳經貿園區的指標性建築之一。

葉昭甫強調，工程招標採「最有利標」方式辦理，允許廠商共同投標（上限三家），以期遴選出最優秀的團隊，結合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景，共同形塑台中市客運轉運新門戶，創造台中城市新亮點。