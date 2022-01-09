桃園機場爆發本土確診，中廣董事長趙少康列舉機場有5大漏洞，病毒就趁虛而入，直言應把美國列為高風險地區，引進香港機場使用的快速鼻咽PCR檢驗儀器等方式補漏洞，強調機場漏洞能補不補，光叫人民拚命打疫苗，「不是捨近求遠、捨本逐末？」

趙少康表示，桃園機場的漏洞，包含回國確診最多、每天都超過入境確診一半以上的美國沒有列入高風險地區，反而把南非、埃及、納米比亞等回國很少的國家列入高風險地區，要送到集中檢疫所關14天。

他指出，不給入境旅客做快篩，使可能確診者在機場跟機場工作人員、其他入境旅客、檢疫人員、防疫計程車司機及防疫旅館人員都會接觸，增加染疫風險。

趙少康提及，入境旅客手機被機場人員查驗資料三次以上，有接觸風險；旅客出了機場才在機場旁帳蓬內做唾液PCR檢驗，但要2天後才知道結果，這中間沒有人知道誰是否確診；等候防疫計程車擠成一堆，共用一隻筆填寫資料風險高。

對於如何改進補漏洞，趙少康認為，應把美國列為高風險地區，把旅客送到集中檢疫所，否則至少要把從美國入境旅客跟其他旅客分流，走不同的通道，避免傳染其他低風險旅客，比如從中國大陸或帛琉回來的旅客就是低風險旅客。

他說，引進香港機場使用的快速鼻咽PCR檢驗儀器，45分鐘到1小時就能得知結果，檢驗陰性者才能出機場到防疫旅館；而等候防疫計程車要維持次序，防疫計程車只能做為防疫計程車，一輛車不可又是防疫計程車又可不是防疫計程車。

趙少康強調，機場漏洞能補不補，光叫人民拚命打疫苗，更威脅要提高到三級防疫、禁止餐廳內用，不是捨近求遠、捨本逐末？現在小錢不花，難道將來要再花2000億紓困才滿意？