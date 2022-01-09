美國與俄羅斯將在明（10）日就烏克蘭問題召開會議，華府對莫斯科軟硬兼施，官員昨（8）日表示，美國對降低在烏克蘭部署飛彈、限制在東歐的軍事演習持開放態度，同時也警告，如果俄羅斯最終仍入侵烏克蘭，將面臨最嚴重的經濟制裁，屆時將淪北韓等國之列。

美國與俄羅斯將就烏克蘭問題對談。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，匿名美國官員周六透露，10日的美俄會談上，華府將就降低美國在烏克蘭部署飛彈的可能性、以及限制美國及北大西洋公約組織（NATO）在東歐進行軍事演習等議題持開放態度。

官員透露，美國同意在歐洲安全態勢的特定議題上進行討論，不過也強調，美俄是否達成協議，將取決於莫斯科是否收回對烏克蘭的威脅，指出在烏克蘭或北約同意之前不會做出任何決定。

官員也強調，華府不可能按照莫斯科的要求，降低在東歐的軍事及武器佈署。

美聯社評論，這是華府首度暗示有意願就烏克蘭問題妥協。

不過如果莫斯科不退讓、執意入侵烏克蘭，另一名匿名美國官員也透露：「在與盟友協調下，我們將立即對俄羅斯的經濟造成嚴重及壓倒性成本，包括它的財政系統，以及對克里姆林宮來說相當重要的部門。」

官員透露，這些制裁將對俄羅斯消費者、產業運作及就業造成「重大影響」，部份情況將讓俄羅斯淪為如同北韓、古巴、伊朗、敘利亞等受到嚴密管制的國家。

官員強調，美國此次制裁將不同於2014年俄羅斯出兵克里米亞時只制裁小銀行及較低層級的軍事人員。

CNN引述消息人士透露，相關制裁措施可能會中止俄羅斯進口智慧型手機、飛機及手機的重要零部件等，制裁措施可能會阻礙包括俄羅斯軍事及民航領域在內等科技發展，華府也考慮禁止向俄羅斯出口美國設計或使用美國零組件的微電子產品。