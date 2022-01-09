中央先前不願將美國列為高風險國家，現中央擬將除帛琉以外的其他都列高風險國家，新北市長侯友宜9日表示，「有改跟沒改一樣」，哪個國家進來最多確診個案，就要列更高風險國家，採取加嚴的措施，權重比例分配要清楚。

指揮中心指揮官陳時中昨指出，預計11日討論，除了帛琉，其他所有國家均列為高風險國家。

侯友宜今表示，高風險國家中，還有更高風險的國家，疫情嚴重的國家相關阻絕境外措施要加嚴，如調整這些國家的7＋7與10＋4規定，這樣才是彈性調整步伐的關鍵。

侯友宜說，唯有阻絕境外快速調整方式，才能面對來勢洶洶從不同國家進來Omicron病毒，全部都列高風險國家，沒有差異性，他建議中央還是針對阻絕境外快速彈性作為， 哪個國家進來最多，採取更嚴格的方式，才是作戰的方式。

侯友宜說，保護國人，不要等境外防線被突破，造成全民要付上低度活動、賠上經濟慘痛損失，盼中央重視。