湖內警方肯定超商幫助阻止詐騙，分局長尤啓南（右二）率隊向店家表達感謝之意。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

31歲陳姓男子日前到湖內一家超商欲買4萬元新台幣遊戲點數，店員懷疑他遇到騙徒，於是報警請求協助。兩名警員告訴陳男這是詐騙，警員接過電話，騙徒不僅恐嚇，還要求告知警員編號；女警告訴騙徒：「我們是湖內派出所，你直接過來吧！」

湖內警分局湖內派出所警員林巧恬、鍾宇辰於1月5日巡邏時接獲一超商店員報案，指店內有男顧客買了4萬元遊戲點數，懷疑遇到騙徒，請求支援。

陳男告訴警方，數日前在通訊軟體上結識一名叫「婷婷」的女網友，兩人相談甚歡，後來婷婷告知她有在做援交，陳男心動，答應援交並購買3000元的遊戲點數，將收據拍照傳送給她。

後來電話換一名自稱婷婷大哥的男子接聽，告知要進行性交易得再支付4萬元的保證金才能見到婷婷。由於金額過於龐大，陳男當下想取消交易，卻遭到對方恐嚇，告知如不支付，就會派人到家裡出手教訓。因此，陳男硬著頭皮到超商購買點數消災。

警方到場時，剛好陳男正與詐騙集團在進行通話，警員接過電話並表明身分，但騙徒卻對警員提問，嗆說：「我等會就派人過去」、「你警員編號多少」、「我如果找到他，我一定讓他下輩子在輪椅上度過」、「我恐嚇你又怎樣？我剁你幾根手指都沒關係」，員警最終回應「我們是湖內派出所，你直接過來吧。」警員隨即掛了電話，結束這一場騙局。